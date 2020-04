Covid-19 anuncia tragédia humana e catástrofe econômica na África

Nairóbi, 6 de abril (Prensa Latina) Com oito mil infectados com as mortes de Covid-19 e 334, a África está no limiar de um drama humano de grandes proporções e uma catástrofe econômica, estimam fontes oficiais aqui hoje.

As consequências do contágio com o vírus Ebola empalidecem antes das proporções da atual pandemia, disse a diretora coordenadora do Escritório Regional para África do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Ahunna Eziakonwa.

A epidemia de Ebola, que devastou os países da África Ocidental em particular entre 2014 e 2016, causou 11.332 mortes, foi lembrado.

A menos que (a pandemia de Covid-19) possa ser contida, o continente enfrenta um colapso total das economias e a destruição de vidas; Até agora, não vimos nada parecido, enfatizou o funcionário.

Com 1.200.000 infectados e 65.000 mortes no mundo, de acordo com as estatísticas mais recentes da África, a pandemia eclodiu hoje no Sudão do Sul, o país mais jovem do planeta e um dos menos preparados devido à falta de infraestrutura e excesso de pobreza para enfrentar uma expansão quântica como a da Europa e da Ásia.

O mercado de trabalho africano depende principalmente de importações e exportações e, com o fechamento em quase todo o planeta, as economias estão congeladas e, é claro, perdem empregos, disse Eziakonwa.

Ele acrescentou que até 50% do crescimento de empregos na África pode ser perdido, já que a aviação, a indústria de serviços, as exportações, a mineração, a agricultura e o setor informal serão afetados a uma extensão nunca antes experimentada.

http://www.patrialatina.com.br/covid-19-anuncia-tragedia-humana-e-catastrofe-economica-na-africa/