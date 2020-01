Semana Vermelha destaca ataque dos EUA e PCdoB

Jornalista José Carlos Ruy resume as notícias do Portal Vermelho entre 22 de dezembro de 2019 a 4 de janeiro de 2020.

Publicado 05/01/2020 14:02

Terrorismo dos EUA põe o mundo à beira da guerra - O ano novo começa com o aumento da tensão mundial depois do criminoso ataque dos EUA contra o Irã. No Brasil, no noticiário marcado por balanços de fim de ano - que revelam o crescimento do PCdoB, que mantém e reafirma sua identidade - destaca-se a vitória democrática da criação do juiz das garantias.

Ataque criminoso dos EUA contra o Irã torna o mundo mais perigoso - Mundo reage ao assassinato de Soleimani pelos EUA - O assassinato do general iraniano Qassem Soleimani e de outros líderes, num ataque aéreo ilegal dos EUA contra o aeroporto de Bagdá, por ordem direta do presidente Donald Trump, aumenta muito a tensão internacional, torna o mundo mais perigoso, à beira da guerra. Multiplicam-se as manifestações pela paz, em cidades do mundo - sobretudo nos EUA -, de líderes internacionais e autoridades da ONU. Quatro dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas (Rússia, França, Reino Unido e China) alertam para o inevitável aumento das tensões na região e pedem às partes envolvidas que reduzam a tensão.Nos EUA, a presidenta da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, democrata, criticou o ataque ordenado por Trump.

