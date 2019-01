Hoje - PEV reúne com Presidente da República

Realizada a 14ª Convenção do Partido Ecologista Os Verdes, nos passados dias de 17 e 18 de novembro em Lisboa, uma delegação composta pelos membros da Comissão Executiva Nacional do PEV, José Luís Ferreira, Mariana Silva, Joana Silva e Victor Cavaco, reunirá hoje, pelas 15:00h, com o Presidente da República, afim de lhe transmitir as conclusões da 14ª Convenção do PEV, dar-lhe a conhecer os novos órgãos nacionais do Partido, assim como entregar em mão uma cópia dos vários documentos aprovados na reunião magna dos Ecologistas.

O Partido Ecologista "Os Verdes"