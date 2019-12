FARC: Últimas

CONSELHO POLÍTICO NACIONAL

A Força Alternativa Revolucionária do Comum-FARC expressa seu total desacordo com a convocatória realizada pelo governo de Iván Duque à reunião de chanceleres dos países integrantes do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca [TIAR], que se realizará em nosso país, no dia de hoje, 3 de dezembro; "em seguimento à resolução aprovada na reunião que se realizou a 23 de setembro na cidade de Nova York", sobre a situação em Venezuela, resolução que é uma expressa e grotesca manifestação de intervenção estrangeira nos assuntos internos de um Estado soberano, em aberta violação aos princípios básicos do Direito Internacional.

É um grande equívoco do governo colombiano insistir numa política externa que nos põe a serviço dos interesses do governo norte-americano e de costas para as novas realidades que se vivem por estes dias no continente.

Os áudios conhecidos de conversações entre a recém empossada Chanceler e o embaixador nos Estados Unidos dão conta da forma irresponsável como se vem manejando os assuntos da política externa colombiana e suas práticas de guerra suja, que nos põem em risco de ficar envolvidos num conflito internacional, de consequências inimagináveis para Colômbia e para os povos da região.

Pôr nossa chancelaria a serviço dos planos desestabilizadores contra os governos legítimos dos povos irmãos, como vem ocorrendo contra Venezuela, Cuba e Bolívia, nos regressa à época das cavernas em matéria diplomática.

Fazê-lo, em meio à convulsão política e social que percorre o continente, quando milhões de indignados cidadãos se manifestam de maneira pacífica em rechaço ao modelo neoliberal imposto pelos governos oligárquicos, desde há mais de três décadas, ademais de cinismo, revela a intenção de desviar a atenção sobre os verdadeiros problemas que afligem ao povo colombiano.

Alertamos aos governos dos países progressistas, aos democratas do planeta, aos povos do continente e do mundo, aos homens e as mulheres de boa vontade a impedirem que com falsos argumentos se pretenda justificar uma intervenção militar contra Venezuela.

Aos colombianos amantes da paz lhes propomos permanente denúncia e mobilização para atar as mãos e mentes dos que pretendem nos levar à confrontação fratricida contra um povo irmão.

Que desde as mobilizações e da Paralisação Nacional se escutem as vozes de repúdio, que ecoe o panelaço contra a reunião do TIAR! Para a guerra nada, para a paz e a vida, até a própria vida!

Conselho Político Nacional

Força Alternativa Revolucionária do Comum-FARC

Bogotá, DC, 3 de dezembro de 2019

Tradução > Joaquim Lisboa Neto