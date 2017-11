Cimeira Irã-Rússia-Azerbaijão para impulsionar a paz regional, estabilidade: Zarif

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros Mohammad Javad Zarif, afirmou que a próxima cúpula entre os presidentes do Irã, do Azerbaijão e da Rússia desempenhará um papel fundamental na promoção da paz e da estabilidade regionais.

"A cooperação regional é muito útil para o desenvolvimento econômico dos países e para a paz e a estabilidade na região", disse Zarif à IRNA na terça-feira.

O presidente iraniano, Hassan Rouhani e seus homólogos russos e azeris, Vladimir Putin e Ilham Aliyev, respectivamente, estão programando a realizar uma reunião em Teerã na quarta-feira. Zarif observou que os três países têm interesses comuns, o mais importante em trânsito e energia.

Ele também enfatizou que o encontro entre os três presidentes seria uma oportunidade para discutir questões regionais, particularmente os últimos desenvolvimentos na Síria.

Em agosto de 2016, Putin, Rouhani e Aliyev realizaram uma cúpula trilateral importante na capital do Azerbaijão, Baku, onde discutiram formas de melhorar a cooperação nas áreas de comércio, energia, comunicações, transportes e trânsito. Além disso, trocaram pontos de vista sobre questões ambientais e a luta contra o terrorismo.

O Irã e a Rússia

Os ministros de Exteriores do Irã e da Rússia discutem questões de interesse comum. Zarif e o seu colega russo Sergei Lavrov realizaram uma conversa telefônica na segunda-feira antes da cúpula trilateral de quarta-feira em Teerã.

o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse em um ENCONTRO com repórteres na terça-feira que o presidente russo planeja conversar com altas autoridades iranianas sobre a crise da Síria e cooperação energética durante sua permanência em Teerã.

"As questões relacionadas à Síria estarão na agenda das negociações bilaterais russo-iranianas", disse Peskov. Ele acrescentou que Putin também manteria conversas trilaterais com Rouhani e Aliyev sobre assuntos regionais e do interesse comum.

Pars Today

in