Prémio Sousa Franco 2017

O prémio Sousa Franco, em Direito da União Europeia, galardoa trabalhos que contribuam para o aprofundamento da cidadania europeia. O premio é atribuído anualmente em duas categorias, investigação e formação, a licenciados em direito com menos de 35 anos, nacionais ou residentes em Portugal ou que tenham tido formação numa universidade portuguesa.

Os premiados desta edição na categoria de formação e investigação são Francisco de Abreu Duarte e Rui Pedro Passos Pinto, respectivamente.

O júri composto pelos Professores Jorge Miranda, Germano Marques da Silva, Matilde Sousa Franco e Dr Ricardo Serrão atribuiu ainda 2 menções honrosas em cada categoria a Ana Filipa Afonseca e Joao Lobita (formação) e Marco Alves e Marcos Barreto (Investigação).

A sessão de entrega dos prémios esta marcada para o dia 21 de Setembro na Reitoria da Universidade de Lisboa, data do aniversario de nascimento do Professor Antonio Sousa Franco que foi professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e assumiu diversos cargos políticos de relevância até 2004, data do seu falecimento.