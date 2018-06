Nigel Farage em digressão pela Austrália

O ex-líder do Partido Pela Independência do Reino Unido (UKIP), o populista tido como principal responsável pelo Brexit e actual animador do Nigel Farage Show na LBC Radio, irá efectuar uma digressão pela Austrália em Setembro do corrente ano. Farage, que é também uma das figuras tidas como inspiradoras da Direita Alternativa nos Estados Unidos da América e no Reino Unido, apoiou oficialmente a candidatura de Donald Trump.

Flávio Gonçalves, Pravda.ru

Curiosamente a Austrália, a nação menos mediatizada do mundo anglo-saxónico, tem vindo a cativar digressões de personalidades populistas ligadas à Direita Alternativa, há pouco os australianos também tiveram a oportunidade de ouvir em primeira mão o que dizem algumas das figuras mais odiadas pelos progressistas do Ocidente: Milo Yannopoulos e Jordan Peterson, cujos textos anti-feministas e defensores do patriarcado têm feito mossa mundo fora.

Curiosamente este entusiasmo pelos populistas estrangeiros surge aquando do declínio eleitoral e mediático do populismo australiano, nomeadamente de Pauline Hanson e do seu One Nation, que após ter regressado da irrelevância eleitoral obteve algum sucesso eleitoral mas se encontra actualmente dividido devido à falta de disciplina partidária dos senadores que conseguiu eleger.

A digressão de Nigel Farage irá passar pelas cidades de Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth e Auckland. Os bilhetes já se encontram à venda e entre as várias opções é possível optar, pagando um extra obviamente - afinal trata-se de um ambiente de direita, por um encontro pessoal simples com o orador ("meet and greet"), um passe para os bastidores ou ainda, se tal ainda não for suficiente, beber uma caneca e fumar um charuto com o autor no pacote de luxo que inclui um jantar privado com Nigel Farage!

Foto: WikiCommons