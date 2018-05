Encontradas em Douma centenas de minas fabricadas em países da NATO

Equipas de sapadores do Exército sírio encontraram inúmero material bélico em Douma, algum fabricado em países-mebros da NATOCréditos/ RT

De acordo com a informação divulgada ontem pelo Centro Russo para a Reconciliação na Síria, o Exército sírio deparou-se em Douma, cidade da região damascena de Ghouta Oriental recentemente evacuada, com um verdadeiro arsenal de armas, algumas das quais fabricadas em países-membros da NATO.

O trabalho levado a cabo pelas equipas de sapadores do Exército sírio é diário. O Centro russo estima que a operação de limpeza de minas terrestres, em Douma, demore pelo menos mais três meses. Até ao momento, foram encontradas mais de 1200, segundo referem a RT e a Prensa Latina.

Do arsenal que o Jaish al-Islam deixou para trás em Douma, as equipas de sapadores conseguiram encontrar uma tonelada e meia de material explosivo e 4 mil artefactos explosivos caseiros, informou ainda o organismo russo.

No início de Abril, os militares sírios anunciaram a libertação completa da região de Ghouta Oriental, a leste de Damasco, na sequência de uma intensa ofensiva que durou dois meses. Os corredores humanitários criados - que foram alvo de constantes boicotes por parte dos terroristas, após duras negociações no terreno - possibilitaram a evacuação de mais de 160 mil pessoas. Na parte final da operação, os terroristas do Jaish al-Islam foram também evacuados.

Armamento israelita

As notícias mais recentes sobre o material encontrado em Douma coincidiram com uma operação levada a cabo pelo Exército sírio que abortou a tentativa de transportar material bélico de fabrico israelita desde Daraa e Quneitra, no Sul do país, até à província de Homs, localizada cerca de 200 quilómetros a norte de Damasco.

De acordo com a Prensa Latina, a acção dos terroristas tinha como objectivo fazer chegar o material a grupos extremistas radicados na região de Homs, como a Frente al-Nusra. Por seu lado, a PressTV refere que as tropas sírias encontraram armamento de fabrico israelita numa rede de túneis localizada qutro quilómetros a sul de Damasco.

Ao longo da guerra de agressão à Síria, as autoridades deste país têm dado conta, em diversas ocasiões, da apreensão de material bélico sofisticado e minas fabricadas em Israel e em países ocidentais.

https://www.abrilabril.pt/internacional/encontradas-em-douma-centenas-de-minas-fabricadas-em-paises-da-nato

Foto Por Original uploader was Warinhari at fr.wikipedia - Transferred from fr.wikipedia; transferred to Commons by User:Korrigan using CommonsHelper., CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4836995