Rouhani critica o apoio de Paris à organização terrorista iraniana sediada na França

O presidente iraniano, Hassan Rouhani, convidou a França a tomar medidas imediatas contra uma organização terrorista com sede em Paris que está incitando protestos violentos na República Islâmica.

"Esperamos que o governo francês respeite sua responsabilidade legal em relação a este grupo terrorista na forma de combater o terrorismo e a violência", disse Rouhani durante uma conversa telefônica com o presidente francês, Emmanuel Macron, na terça-feira.

O MKO é o grupo terrorista mais odiado entre os iranianos devido à sua sombria história de assassinatos e atentados terroristas e para se alastro com o ex-ditador iraquiano Saddam Hussein em sua guerra de oito anos contra o Irã na década de 1980.

Dos quase 17 mil iranianos mortos em assaltos terroristas desde a vitória da Revolução Islâmica de 1979 no Irã, cerca de 12 mil pessoas foram vítimas dos atos terroristas do MKO.

Nos últimos dias, o MKO pediu violência durante os protestos de rua em diversas cidades iranianas. Desde quinta-feira, grupos de iranianos fizeram manifestações em várias cidades para expressar sua insatisfação sobre o aumento dos preços e condições econômicas. A violência esporádica entrou em erupção durante os protestos, provocando várias vítimas.

Ao salientar que nenhum país negligenciaria a segurança pública, Rouhani também observou que a promoção da violência é diferente do direito legítimo de uma nação de expressar suas demandas e críticas. De acordo com seu escritório, Macron tratou também "o número de vítimas das manifestações" durante sua conversa com Rouhani, e os dois líderes também decidiram atrasar a visita do ministro das Relações Exteriores francês Jean-Yves Le Drian a Teerã, que estava programado para esta semana para uma data posterior.

No início do dia, Líder da Revolução Islâmica, o aiatolá Seyed Ali Khamenei disse que os inimigos usaram várias ferramentas para realizar golpes à nação iraniana e o Estado islâmico no decorrer dos últimos desenvolvimentos no país. .

O aiatolá Khamenei diz que os inimigos do Irã nos últimos dias têm procurado prejudicar o governo islâmico usando todos os meios disponíveis. "Durante os últimos dias, os inimigos do Irã, usando as várias ferramentas à sua disposição, incluindo dinheiro, armas, política e aparelhos de segurança, aliaram [um com o outro] para criar problemas para o Irã islâmico", disse o líder na terça-feira.

Pars Today

in