Diário francês L’Humanité dedica capa a Lula para Nobel da Paz

Brasília, (Prensa Latina) O jornal francês L”Humanité dedica hoje sua capa à campanha internacional para a indicação do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva a Prêmio Nobel da Paz.



‘O Nobel da Paz para Lula’ aparece como título na primeira página de um dos diários de esquerda mais tradicionais do mundo, segundo o portal Brasil 247.

A publicação europeia destaca a luta do ex-líder operário contra a fome no Brasil e o classifica como preso político.



‘Um exemplo mundial de luta contra a pobreza’ destaca o jornal europeu no escrito que inspirou a capa.

A publicação destaca que quase meio milhão de pessoas assinaram a petição apresentada pelo ativista argentino Adolfo Pérez Esquivel para converter o ex-chefe de Estado brasileiro em Nobel da Paz.



Aponta que no começo da década de 2000, Lula, preso político encarcerado sem nenhuma prova, começou sua presidência com a ambiciosa campanha Fome Zero.

Esquivel busca o reconhecimento ao ex-mandatário pelo fato de ter tirado mais de 30 milhões de brasileiros da pobreza durante seus dois mandatos (2003-2011).



‘Devemos superar a fome, a miséria e a exclusão social. Nossa guerra não se trata de matar a ninguém, mas de salvar vidas’, disse na ocasião o ex-sindicalista, em citação no L’Humanité.

Comenta que ‘enquanto várias esperanças se desvaneceram desde a eleição de Jair Bolsonaro como presidente, alguns cidadãos parecem decididos a empreender uma luta extremamente política para ganhar a candidatura de Lula para o Prêmio Nobel da Paz 2019’.



Afirma que Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz em 1980, já reuniu quase 500 mil assinaturas para a nomeação de Lula, incluindo dos sociólogos Jean Ziegler e Éric Fassin, e dos estadunidenses: a ativista Angela Davis, o ator Danny Glover e o linguista Noam Chomsky.

O L’Humanité recorda que ‘a indicação ao Comitê do Nobel termina na quinta-feira. Podem assinar parlamentares e ministros, chefes de Estado, membros da Corte Internacional de Justiça em Haia e da Corte Permanente de Arbitragem de Haia, ou professores, reitores e diretores universitários’.



O dia 31 de janeiro marcará o fim do período de coleta de assinaturas para propor o ex-líder metalúrgico ao Nobel da Paz.

Para formalizar a candidatura é necessário reunir, até essa data, rubricas de indivíduos que encaixem nos critérios estipulados pela Fundação Nobel.



Desde abril, Lula está preso na superintendência da Polícia Federal de Curitiba, capital do estado do Paraná, onde cumpre uma pena de 12 anos e um mês de prisão por supostos atos de corrupção.

http://www.patrialatina.com.br/diario-frances-lhumanite-dedica-capa-a-lula-para-nobel-da-paz/