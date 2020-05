Covid-19- O PEV Recomenda ao Governo que Informe Os Cidadãos Onde Devem Colocar os Resíduos: Máscaras e Luvas Protetoras



O Partido Ecologista Os Verdes entregou na Assembleia da República um Projeto de Resolução, onde recomenda ao governo que promova uma intensa campanha de informação e esclarecimento aos cidadãos sobre as melhores práticas de deposição de resíduos, como máscaras e luvas, usadas para proteção em relação à Covid-19.





PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 405/XIV/1ª - INFORMAÇÃO AOS CIDADÃOS SOBRE AS MELHORES PRÁTICAS DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS, COMO MÁSCARAS E LUVAS PROTETORAS



A pandemia COVID-19, provocada pelo vírus SARS-COV-2, veio impor um conjunto bastante alargado de restrições e de alterações àqueles que eram os hábitos diários da generalidade das pessoas, com vista a prevenir, conter, mitigar e tratar esta doença.



A imposição do confinamento teve, obrigatoriamente, de deixar de fora muitas pessoas que, de uma forma heroica (tendo em conta a exposição ao perigo a que se ficaram sujeitas) fizeram com que o país continuasse a funcionar naquilo que era essencial. Desde logo, os profissionais de saúde, que estão na primeiríssima linha da frente, mas também as forças de segurança, os trabalhadores de recolha de resíduos e todos aqueles que permitiram, pelo seu trabalho, o fornecimento de outros serviços essenciais à população. A todos é devido um profundo agradecimento e reconhecimento.



As regras estabelecidas de confinamento permitiram que as pessoas continuassem a dar apoio a quem dele precisasse e a comprar bens essenciais, o que significa que, por uma razão ou por outra, houve sempre quem continuasse a deslocar-se à rua. Face à situação, muitas pessoas, mesmo sem a recomendação expressa das autoridades de saúde, optaram logo por usar máscara protetora e luvas. Mais à frente, a própria Direção Geral de Saúde, tendo em conta as indicações da Organização Mundial de Saúde, começou a recomendar o uso de máscara como complemento de proteção, mas nunca substituto de outros meios determinantes, como lavar adequadamente as mãos, tossir para o antebraço, evitar levar as mãos à cara, entre outros. Muitas mais pessoas, então, optaram pelo uso de máscara.



O problema foi que muitas pessoas, de forma inaceitável, começaram a deitar as máscaras e as luvas descartáveis para o chão. Outras pessoas, por desconhecimento, entenderam, que pela composição do material, era correto depositá-lo no depósito de resíduos destinado ao plástico e embalagens. A recomendação, contudo, é que esse material seja colocado num saco e que este saco seja depositado no contentor destinado a resíduos indiferenciados.



É, no entanto, visível que essa recomendação não está a chegar de forma massiva e intensa à generalidade da população. O Partido Ecologista Os Verdes entende que é fundamental proceder a essa informação de uma forma eficaz, sob pena de se estar a acrescentar um problema (resíduos) a outro problema (pandemia). É com esse objetivo que o Grupo Parlamentar Os Verdes apresenta o seguinte Projeto de Resolução:



A Assembleia da República, reunida em sessão Plenária, delibera recomendar ao Governo que promova uma intensa campanha de informação e esclarecimento aos cidadãos sobre as melhores práticas de deposição de resíduos, como máscaras e luvas, usadas para proteção em relação à Covid-19.

PEV