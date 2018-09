II Encontro de Mulheres da América Latina e do Caribe

Faltam 30 dias para o II Encontro de Mulheres da América Latina e do Caribe, que se desenvolverá em Quito nos dias 28, 29, 30 de setembro.

O Segundo Encontro de Mulheres da América Latina e do Caribe é um espaço cujo propósito é unificar as organizações e movimentos de mulheres e feministas da região, sob os princípios de ampla participação, debate aberto, democrático e com uma organização horizontal e inclusiva de todos os participantes.

É um evento cujos objetivos são promover a realização e/ou o respeito aos direitos econômicos, sociais, culturais e políticos das mulheres como sujeitos individual ou como parte das organizações onde você está ativa; da mesma forma, propõe trabalhar para o fortalecimento e unidade do Movimento de Mulheres de Base, de mulheres trabalhadoras no campo e na cidade, mulheres de diversidade patrimônio cultural, dos povos indígenas e dos povos afrodescendentes, dos jovens, artistas, intelectuais, donas de casa, trabalhadores independentes, migrantes, diversas mulheres por sua condição de idade e condição genérica de gênero da América Latina e Caribe e contribuir para o fortalecimento do Movimento das Mulheres no mundo.

O Encontro das Mulheres é um pilar importante para o fortalecimento das ações e organização dos povos da América Latina e do Caribe que lutam por sua autêntica soberania e independência, contra todos os tipos de dependência, que opor-se à intromissão das grandes potências imperialistas e da empresas transnacionais e construir uma sociedade de autêntico desenvolvimento e bem-estar, intercultural, de liberdade e justiça.

Aqui todas as informações:

