Ordem Executiva: Metas de desenvolvimento nacional da Rússia até 2030



21/7/2020, Kremlin Website



Tradução de trabalho, não oficial, não revista, para finalidades acadêmicas

Vladimir Putin assinou a seguinte Ordem Executiva "Metas de desenvolvimento nacional da Rússia até 2030".





Para assegurar o desenvolvimento de ponta da Rússia, aumentar a população, melhorar os padrões de vida do povo e criar condições confortáveis de vida, assim como para ajudar as pessoas a libertar os próprios talentos, o Presidente estabeleceu as seguintes metas de desenvolvimento nacional até 2030:



Preservar/promover

a. a população, a saúde e o bem-estar do povo;

b. condições de autorrealização e para libertar talentos;

c. meio ambiente confortável e seguro;

d. postos de trabalho decentes e efetivos e a empresa bem-sucedida;

e. a transformação digital.



A Ordem Executiva fixa os seguintes parâmetros para avaliar se as metas nacionais foram alcançadas até 2030:

a. no quadro da meta nacional de preservar/promover a população, a saúde e o bem-estar do povo:

- garantir o crescimento sustentável da população da Federação Russa;

- aumentar a expectativa de vida, para 78 anos;

- reduzir à metade, em relação a 2017, a taxa de pobreza;

- aumentar para 70% a porcentagem dos que se exercitam e fazem esportes regularmente;

b. no quadro da meta nacional de criar condições para a autorrealização e a libertação do talento:

- alcançar posição entre os primeiros 10 países de mais alta qualidade no campo da educação;

- criar sistema efetivo, baseado nos princípios da justiça e igualdade, da universalidade, da autodeterminação e da orientação para escolha de carreiras, para identificar, apoiar e ajudar crianças e jovens para que libertem seus talentos;

- alcançar posição entre os primeiros 10 países no volume de pesquisa e desenvolvimento, inclusive mediante a criação de sistema efetivo de educação de nível superior;

- criar condições para promover a formação de pessoas harmoniosamente desenvolvidas e socialmente responsáveis, considerados os valores espirituais e morais dos povos da Federação Russa e suas tradições históricas, nacionais e culturais;

- aumentar para 15% a quantidade de pessoas engajadas em atividades voluntárias ou que participem em organizações voluntárias;

- triplicar, em relação a 2019, o número de cidadãos que participam em eventos culturais;

с) no quadro da meta nacional de alcançar ambiente confortável e seguro:

- melhorar as condições de moradia para pelo menos 5 milhões de famílias ao ano; e aumentar a construção de moradia para pelo menos 120 milhões de metros quadrados ao ano;

- melhorar pelo menos em 1 vez e meia o índice de qualidade do ambiente urbano;

- garantir que pelo menos 85% da rede de estradas nas grandes áreas metropolitanas atenda às exigências de lei;

- criar um sistema sustentável para gestão do lixo doméstico e garantir que 100% do lixo seja classificado, ao mesmo tempo em que se reduzam à metade os lixões de superfície;

- reduzir à metade as emissões de poluentes perigosos que tenham o efeito mais negativo sobre o ambiente e a saúde humana;

- eliminar as instalações mais perigosas que causam dano ambiental acumulado, e promover a recuperação ambiental de corpos d'água, incluindo o Rio Volga e os lados Baikal e Teletskoye;

d) no quadro da meta nacional de promover postos de trabalho decentes e efetivos e a empresa bem-sucedida:

- garantir que o PIB cresça acima da média global, mantendo-se a estabilidade macroeconômica;

- garantir crescimento estável da renda das famílias e aposentadorias, nunca menor que a taxa de inflação;

- aumentar em pelo menos 70% comparado a 2020 o investimento de real fixed capital;

- alcançar crescimento real em pelo menos 70% comparado a 2020, nas exportações de bens não intensivos em recursos e em energia;

- aumentar para 25 milhões de pessoas o número de empregos em empresas de pequeno e médio porte, incluindo empreendedores individuais e autoempregados;

e) no quadro da meta nacional da transformação digital:

- alcançar "maturidade digital" em setores chaves da economia e em serviços sociais, incluindo educação e atenção à saúde, além da governança pública;

- aumentar para 95% a proporção de serviços sociais essenciais disponíveis online;

- aumentar para 97% a proporção de lares com acesso à internet de banda larga;

- quadruplicar, em comparação a 2019, o investimento em soluções russas de tecnologia de informação.



O Governo da Federação Russa distribuiu instruções para que assim se faça.



Essa Ordem Executiva entra em vigência na data de sua publicação oficial. [Fim do texto]*************

Traduzido por Amigos do Brasil

Posted by luisavasconcellos2012@gmail.com

https://nowarnonato.blogspot.com/2020/08/vladimir-putin-ordem-executivametas-de.html