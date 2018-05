Roteiros da quina, o grão ancestral boliviano

La Paz (PL) A quinua, cultura boliviana de grande valor nutricional, está a virar no principal protagonista dum novo roteiro turístico que tenciona promocionar este cereal, as paragens onde é cultivado e as atrações desses sítios.

Denominado Sendas do grão ancestral, este percurso é impulsionado pela empresa Boliviana de Turismo (Boltur) em convênio com o Centro Internacional da Quina (CIQ) para potencializar o consumo desse alimento milenar.

Conforme o diretor executivo do CIQ, Edgar Soliz, a meta desta e outras ações similares é incrementar o consumo percápita do grão de 1,5 a dois quilogramas ao ano, e dar a conhecer aos visitantes nacionais eestrangeiros as suas virtudes .

Por sua vez a gerente de Boltur, Lourdes Omoya, assinalou que esta aliança estratégica responde à necessidade de coordinacão entre os setores produtivos e turísticos da Bolívia.

' Pensamos q desse jeito- poderemos cumprirmos os objetivos e obtermos resultados positivos, pois esta união contribui a impulsionar o agroturismo e a gastronomi-a local, além de munir às nossas comunidades de uma nova atividade econômica', disse.

A iniciativa se divide em duas partes. Um primeiro percurso in- titulado Sendas do grão ancestral e que inclui a Ayo Ayo,Patacamaya e Umala, três municípios produtores da província de Aroma, no departamento de La Paz.

O segundo, chamado Grão de ouro sagrado, percorre as localidades de La Paz: Pucarani, Porto Pérez e Batallas.

A abertura destes roteiros turí-sticos de base comunitária não acrescentaram apenas o consumo do grão, senão também o aumento de seus derivados, o que torna à gastronomia local numa das principais apostas.

Os moradores dos vários municípios visitados orgulham-se das suas tradições gastronómicas milenares e oferecem pratos como a pisara (quina espargida) com carne de lama (espécie de guanaco) o pesque ou o pão de quina.

Gostariamos imenso que os bolivianos conheçam mais sobre o cereal andino, desde cómo é cozinhado nestas localidades até a forma em que é produzido, assinalou Omoya.

Soliz afirmou que existe grande expectativa nos produtores e autoridades locais com estes circuitos.

Estamos certos que estes roteiros da quina vão integrar e fortalecer a produção e a atividade turística do paí-s, frisou.

Embora o principal objetivo destes circuitos for a quinua, também se pode desfrutar de outros atrativos como atividades esportivas, sítios históricos ou maravilhas naturais.

Sem sombra de dúvidas, são percursos valiosos, não spenas para conhecer as virtudes do nutritivo grão andino,senão também para se aproximar ainda mais à riqueza e diversidade da Bolívia.

