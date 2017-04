Lexa aposta na sensualidade em nova música

Produzida por DJ Batutinha, "Vem Que Eu Tô Querendo", é caracterizada como um "Funkton", nova tendência do funk

Lexa lança nesta sexta-feira, 31,o seu primeiro single de 2017, "Vem Que Eu Tô Querendo". A canção possui a produção musical do DJ Batutinha, também responsável por produzir o primeiro disco da artista "Disponível".

"A característica dessa canção é um 'Funkton' uma tendência do funk, combinada perfeitamente com o raggaton e o tropical house", afirma o DJ e produtor musical.

Com apelo para a dança, influenciada pela sonoridade brasileira e do pop mundial, "Vem Que Eu Tô Querendo" traz elementos que se encaixam no estilo da dança Zouk.

Ao lado dos compositores, Wallace Vianna e André Vieira, Lexa faz parte da autoria do seu novo projeto musical. A carioca se prepara para a gravação do clipe, que será lançado em breve. "Vem Que Eu Tô Querendo" está disponível em todas as plataformas digitais.

Foto Divulgação Ferrattry Produções