Mais de 4 mil guerrilheiros das Farc se preparam para a vida civil

Começou nesta segunda-feira (30) uma grande operação do Acordo de Paz na Colômbia. As zonas de transição das Farc receberam 4 398 guerrilheiros que vão baixar as armas e ingressar na vida civil.

Ministério da Justiça da Colômbia

Mais de 4 mil membros da guerrilha foram mobilizados neste final de semana para as áreas de transição

Para mobilizar estes guerrilheiros foram desenvolvidas 36 operações a fim de leva-los às áreas conhecidas por zonas de transição, onde devem deixar as armas e iniciar o processo de adaptação. Fiscais de todo o mundo acompanham esta ação através do sistema de monitoramento da ONU.

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, afirmou neste sábado (28) que os membros das Farc ficarão concentrados em 26 zonas. Esta ação foi negociada no acordo de paz assinado em novembro do ano passado para dar fim aos mais de 50 anos de guerra.

O alto comissário da paz, Sergio Jaramillo, qualificou como "um êxito" o translado dos membros das Farc feito durante o final de semana. Segundo ele, em algumas regiões a viagem dura até sete horas e precisa de uma estrutura de logística bastante complexa.

Segundo um documento oficial emitido pelo comissário, nesta segunda-feira (30) serão efetivadas mais cinco operações de mobilização. Estas vão atingir mais 598 homens e mulheres membros das Farc. Já há mais de 1500 guerrilheiros trabalhando no processo de adaptação, em breve serão mais de 6 mil ao total.

Com o acordo de paz ficou combinado que todos os membros das Farc deixarão as armas de voltarão à vida civil. Muitos pretendem estudar, cursar uma universidade e trabalhar para contribuir com o desenvolvimento de pequenas comunidades. Outros ingressarão na vida política, para tal, foi garantido um número de assentos no parlamento colombiano até as próximas eleições.

A Colômbia enfrenta mais de 50 anos de conflitos entre o governo e as guerrilhas. Além das Farc, agora o ELN (Exército de Libertação Nacional) também está negociando um acordo de paz. No entanto, o governo terá um outro desafio, ao final deste processo: combater o crime organizado e o paramilitarismo.

Do Portal Vermelho, com Telesur

