Governos do mundo felicitam Cuba pelo 61º ano da Revolução

Havana, 1º de janeiro (Prensa Latina) Inúmeros governos enviaram mensagens de felicitações ao presidente Miguel Díaz-Canel, primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, e ao povo cubano, pelo 61ú aniversário da Revolução.

Entre as missivas, destaca-se o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que descreveu as relações bilaterais como muito dinâmicas e expressou a esperança de fortalecer ainda mais a parceria estratégica entre as duas nações em benefício de seus povos.



Da mesma forma, os mais altos líderes do Partido Comunista (PCV), o Estado e o Governo do Vietnã enviaram mensagens de felicitações a seus colegas e ao povo de Cuba na ocasião do aniversário.



O secretário-geral do PCV e o presidente do país, Nguyen Phu Trong, e o primeiro-ministro Nguyen Xuan Phuc, testemunharam a satisfação e o orgulho de gerações de vietnamitas por testemunharem as realizações do povo cubano.



Por sua parte, o presidente do Partido Trabalhista Coreano (PTC), Kim Jong Un, parabenizou Raúl Castro e Díaz-Canel.



O também presidente do Comitê Estadual da República Popular Democrática da Coréia (RPDC) expressou total apoio e solidariedade à luta do que ele chamou de 'partido irmão, governo e povo de Cuba'.



Daniel Ortega e Rosario Murillo, presidente e vice-presidente da Nicarágua, respectivamente, expressaram: Com crescente orgulho e alegria, como povos da 'Nuestraméricacaribeña', celebramos mais um ano da invicta Revolução Cubana, de inspirar dignidade e força vitoriosa de um povo que nem Nunca vende ou se rende.



Mensagens dos presidentes de Cingapura, Mdm Halimah Yacob, também chegaram a Cuba; do Panamá, Laurentino Cortizo Cohen; o presidente dominicano, Danilo Medina, e o ministro das Relações Exteriores da nação, Miguel Vargas; bem como o chefe de estado da Letônia, Egils Levits.



Os presidentes Uhuru Kenyatta, do Quênia, expressaram seus melhores votos da África; Chagwa Lungu, Zâmbia; Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Zimbábue; de Camarões, Paul Biyan e de Seychelles, Danny Faure.



Da mesma forma, da Grécia, o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis enviou calorosos parabéns e desejos de prosperidade ao povo amigo de Cuba, bem como ao rei da Holanda, Williem-Alexander, e ao monarca da Bélgica, Phillipe Léopold Louis Marie.



O Governo da Comunidade das Bahamas também estendeu seus sinceros parabéns a Cuba pela celebração e expressou seu compromisso de continuar fortalecendo as relações entre as duas nações.



ymr / evm

