Autor de "Fronteiras da Realidade" autografa na XIX Bienal Internacional do Livro

O escritor Fernando Soares Campos estará autografando seu livro "Fronteiras da Realidade - contos para meditar e rir... ou chorar", na XIX Bienal Internacional do Livro, no Rio de Janeiro. A sessão de autógrafos acontecerá no dia 2 de setembro, segunda-feira, das 19h00 às 19h50, no estande da Chiado Editora, no Riocentro, Pavilhão Verde, N100.



Sinopse de "Fronteiras da Realidade":

O conjunto da obra traz histórias curtas e outras nem tanto, todas desenvolvidas com criatividade. São instigantes enredos, cujos meandros seduz o leitor, de tal forma que este, tomado por profundo interesse, sente-se impossibilitado de interromper a leitura antes do desfecho de cada conto. Os diálogos e narrativas podem despertar-lhe variadas reações afetivas, fazendo-o experimentar manifestações emotivas que vão do riso comedido a um incontrolável gargalhar, afastando de si possíveis preocupações incômodas. Mas também, em muitos casos, estimulam os fatores cognitivos, aguçando sua atenção, ampliando-lhe a percepção de elementos periféricos aos personagens centrais e estimulando a sua própria imaginação. Entretanto, o leitor não está isento de ser acometido de certo abatimento moral, até mesmo obrigando-se a interagir com alguns personagens, seja reprovando seus atos ou, pelo contrário, sentindo suas dores e sofrimentos, vivenciando verdadeiros estados empáticos com aqueles reais seres fictícios, que podem estar além das Fronteiras da Realidade, mas sempre sob verossimilhança facilmente identificável, pois, para o autor, no Universo só existe uma impossibilidade: o nada.

"Fronteiras da Realidade" está disponível para venda nas melhores livrarias do Brasil.

