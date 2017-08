Angola: Eduardo Santos teve papel decisivo no processo de paz

Luanda, (Prensa Latina) O papel do presidente angolano, José Eduardo dos Santos, no processo de paz e reconciliação nacional tem hoje amplo destaque em ocasião de seu aniversário de 75 anos.

Felicitações de diversos setores da sociedade são emitidas desde sábado para celebrar o nascimento -no dia 28 de agosto de 1942- do presidente do país em final de mandato, que após 38 anos no poder desistiu de se apresentar para uma terceira reeleição.

Adjetivos como pai da paz, arquiteto da paz e amigo aparecem nas homenagens feitas por artistas, esportistas e cidadãos de diferente credos, que a televisão local transmite entre sua programação habitual.

O Birô Político do Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), do qual dos Santos é seu presidente, publicou uma mensagem de felicitação pela data.

'Soube manter a soberania da pátria angolana, quando muitos pensavam que seria impossível enfrentar todas as invasões militares externas e as intromissões políticas de todo tipo', expôs no comunicado o MPLA.

Após quase 27 anos de guerra civil, negociações entre as forças opostas levaram à assinatura de um acordo de paz no dia 4 de abril de 2012, quando começou um processo de reconciliação ainda em andamento na nação.

Um espetáculo musical com 25 artistas na baía de Luanda celebrou a data ontem à noite, antecipadamente. Entre os reunidos contou-se com Anselmo Ralph, Yola Semedo, Ary e Matias Damasio, entre os mais populares da música no país.

Enquanto isso, a Academia de Futebol de Angola (AFA) homenageou o chefe de Estado no sábado com jogos de categorias infantis e sub20. Ao final, cortaram um bolo em sua presença e de seus familiares.

