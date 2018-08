Ponte de Lima e Porto - 31 de Julho

Rio Lima, transportes e Conversa Ecologista sobre OGM na agenda de Os Verdes

Amanhã, dia 31 de julho, Os Verdes têm um conjunto de iniciativas programadas em Ponte de Lima e no Porto.

De manhã, o coletivo do Porto fará uma visita ao Rio Lima e Rio Labruja, em conjunto com o Movimento para a Defesa do Rio Lima - MOLIMA - que contatou Os Verdes no sentido de se verificarem denúncias de descargas ilegais nestes cursos de água. À tarde, pelas 15.30h, o PEV reunirá com a Associação Comboios XXI paradiscutir questões relacionadas com a ferrovia, nomeadamente a supressão de comboios na Linha do Douro.

O dia termina com a Conversa Ecologista de Julho, organizada por Os Verdes na sede do Porto que, este mês, é sobre Organismos Geneticamente - "OGM - Fora do nosso prato!". Esta tertúlia, que contará com a participação da Porto Sem OGM, tem como principal objetivo debater as questões de segurança associadas a estas técnicas de manipulação genética e os riscos para a saúde humana e para a sobrevivência de animais, plantas e ecossistemas. Contamos com a sua participação!

Programa - 31 de julho

10.30h - Ponte de Lima - Visita ao Rio Lima e Rio Labruja com a MOLIMA (ponto de encontro no Parque de Estacionamento da Expo Lima)

15.30h - Porto - Reunião com Associação Comboios XXI (sede do PEV)

21.00h - Porto - Conversa Ecologista "OGM fora do nosso prato" (na sede do PEV - Rua Passos Manuel, nº 71, sobreloja direita)

Para mais informações sobre estas ações, os senhores e senhoras jornalistas poderão contatar a dirigente nacional de Os Verdes, Mariana Silva, através do número 912 638 859.

Foto: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_de_Lima#/media/File:Ponte_Ponte_Lima.JPG

O Partido Ecologista "Os Verdes"