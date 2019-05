Presidente de Cuba continua agenda de trabalho em território oriental

Holguín, Cuba, 30 mai (Prensa Latina) O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, iniciou hoje o segundo dia da visita governamental à oriental província de Holguín com um percurso no Hospital Docente Clínico Círúrgico Luzia Iñiguez Landín.

Em um encontro com trabalhadores da instalação sanitária, o presidente cubano conheceu que o centro progride no aplicativo do programa de informatização dirigido a melhorar seus serviços.



Acompanhado por integrantes do Conselho de Ministros, Díaz-Canel visitou a sala de Hematologia, o quarto de guarda e o departamento de informática do hospital que conta com 500 camas, aproximadamente, e atende a mais de um milhão de pessoas.



Ontem, o chefe de Estado cubano começou seu periplo por Holguín, o segundo que realiza nesse território, na Empresa de Combinadas Cañeras LX Aniversário da Revolução de Outubro.



Ali ratificou a necessidade de incrementar a produção de peças de reposto, aumentar a substituição de importações do país, diversificar as produções, orientar à exportação, encadear com o Investimento Estrangeira e executar novo projeto sustentável.



Similares exortações fez Díaz-Canel na fábrica 'Heróis do 26 de Julio', produtora de implementos agrícolas; na Empresa de produtos Lácteos de Holguín; e na Mini-indústria de Frutas Selectas.



Posteriormente, na Universidade Universidade de Holguín 'Oscar Lucero', o presidente dos Conselhos de Estado e de Ministros de Cuba referiu-se à necessária vinculação destes centros de estudos com os programas priorizados do país.



Depois no município de Moa, visitou a Planta Pedro Soto Alba, entidade exportadora encarregada da produção, comercialização e venda de sulfuros mistos de níquel e cobalto, entre outros; percorreu, ademais, lugares de interesse social.



Dialogou com moradores desse território, a quem explicou que o objetivo da visita era a revisão do Programa de Desenvolvimento do município.



Por último, o governante foi ao terminal de trens de Holguín.



