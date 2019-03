José Goldemberg fala sobre os desafios do ensino superior e da pesquisa no Brasil

por Fernanda Rezende

José Goldemberg, ex-reitor da USP e ex-ministro da Educação | Foto: Cecília Bastos/Jornal da USP

José Goldemberg estará no IEA no dia 19 de março, às 10h, para a conferência Ensino Superior e Pesquisa no Brasil. Ele tratará dos dilemas regulatórios, pedagógicos e de financiamento enfrentados pela pesquisa e docência. O evento é organizado pelo Observatório da Inovação e Competitividade (OIC) do IEA, com moderação de Glauco Arbix, coordenador do OIC. Haverá transmissão ao vivopela internet.

Ex-ministro da Educação, reitor da USP de 1986 a 1990 e presidente da Fapesp de 2015 a 2018, o físico Goldemberg é um dos nomes mais respeitados da ciência e da educação no Brasil. Neste seminário, falará sobre a realidade atual da universidade brasileira - tendo como foco a USP - e discutirá se ela tem condições de oferecer os resultados que o país precisa e espera para o seu desenvolvimento.

Goldemberg abordará os desafios colocados para a pós-graduação e o conjunto da atividade científica, considerados essenciais para alavancar a USP como um centro de primeira grandeza no século 21. "Estará a universidade preparada para dar esse salto?", questiona Arbix, que propôs o encontro.

Ensino Superior e Pesquisa no Brasil

19 de março, das 10h às 12h

Sala Alfredo Bosi, Rua da Praça do Relógio, 109, térreo, Cidade Universitária, São Paulo

Evento gratuito, com transmissão ao vivo pela internet

Sem necessidade de inscrição

Mais informações: Sandra Sedini (sedini@usp.br) ou (11) 3091-1678

Página do evento

http://www.iea.usp.br/noticias/goldemberg?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=goldemberg%20universidade