Síria anuncia data para reabertura da fronteira com o Iraque

Damasco, 30 setembro (Prensa Latina) O cruze fronteiriço de Bukamal-Qaem entre Síria e Iraqe foi reaberto hoje ao movimento de mercadorias e passageiros, depois de concluir as autoridades de ambos países os arranjos e preparativos para esse fim, divulgou a agência S.A.

O Ministério de Informação de Síria tinha convocado aos jornalistas e redactores da prensa estrangeira acreditados a cobrir a cerimônia de reapertura do cruze fronteiriço, localizado a 650 quilômetros ao nordeste da capital Damasco.



A retomada do trânsito pela via de Bukamal-Qaem é de some importância para Síria já que constituirá uma porta econômica que ajudará a satisfazer as necessidades de hidrocarburos e outros, além de ativar o movimento de exportações terrestres.



Também reduziria significativamente o impacto do bloqueio imposto pelos Estados Unidos e permitirá a Síria adquirir suas necessidades para reconstrução nas áreas libertadas.



O 19 de novembro de 2017, o exército sírio e seus aliados libertaram a cidade de Bukamal e sua cruze fronteiriço dos grupos radicais terroristas do Daesh que conseguiram o ocupar no 2013.



glmv/tgj/fm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=26261&SEO=siria-anuncia-data-para-reabertura-da-fronteira-com-o-iraque