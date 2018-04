Acampamento Terra Livre 2018 publica documento final



Depois de quatro dias de mobilizações, debates e audiências, acampamento com mais de três mil indígenas termina em Brasília



Após quatro dias de marchas, audiências, debates e plenárias, o Acampamento Terra Livre (ATL) 2018 terminou hoje, no Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília. No final da mobilização, os mais de três mil indígenas, de mais de 100 povos, de todas as regiões do país, aprovaram seu documento final, com o mote "O nosso clamor contra o genocídio dos nossos povos".



Leia todo o documento no blog da Mobilização Nacional Indígena

Fonte

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/acampamento-terra-livre-2018-publica-documento-final