Paulo Gelatti ensina como emagrecer saudável com método revolucionário

Com a chegada do verão, muitas pessoas procuram por métodos rápidos e principalmente fáceis, para ter o corpo em dia e poder se sentir bem nas praias, clubes e até com as roupas mais curtas.



Pensando nisso, o Paulo Gelatti, consultor técnico e coordenador da Clínica Good Vibe, foi em busca de um método revolucionário de emagrecimento, trazendo um conceito completamente novo sobre perda de peso, que une a estética à medicina.



Paulo que atende inclusive muitos famosos da mídia, conta um pouco dos procedimentos que ele realiza aos pacientes que chegam na Clínica Good Vibe, em busca de uma consulta de emagrecimento.



Se você está buscando emagrecer, deve saber de uma coisa: há uma grande diferença entre perder peso e gordura, pois ao perder peso, você pode estar perdendo também massa muscular e água.



A Good Vibe vai te guiar pelo caminho certo para perder a gordura e ganhar massa magra. Um caminho que vai te levar à total transformação corporal, podendo contar também com a nossa ajuda para a definição muscular, caso seja seu foco.



Para tal, utilizamos uma série de tecnologias que irão ajudar tanto a definir qual será o melhor plano para você atingir seus objetivos, quanto na eficácia do processo em si.



Para nós, cada cliente é único. Encontramos onde está exatamente o seu problema, e traçamos um plano específico para você, respeitando o seu corpo. Unimos a estética à medicina, contando com uma equipe multidisciplinar composta por médico e fisiologista, justamente para fazer desse processo um caminho seguro para se atingir o resultado sonhado.



A Good Vibe está ajudando milhares de clientes com o método revolucionário de emagrecimento saudável. Se você sofre com diversas tentativas frustradas de perder a gordura que tanto incomoda, busque a Good Vibe para resolver seu problema de vez!



Situado em uma região nobre da capital paulistana, a Clínica Good Vibe, fica na Avenida Nove de Julho, 3452 - 1º andar - Jardins, São Paulo, e atende de segunda à sexta das 10 às 19 horas.



Maiores Informações, acesse o Instagram @goodvibebrasil



Crédito das Fotos: Josue Lima / Divulgação

