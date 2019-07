Acordo União Africana-União Europeia para promover a paz na África

Acordo União Africana-União Europeia para promover a paz na Áfric

Addis Abeba, (Prensa Latina) A União Européia (UE) e a União Africana (UA) assinaram um acordo financeiro para promover a paz, segurança e estabilidade na África nos próximos anos, de acordo com um comunicado divulgado hoje na Etiópia.

O presidente da Comissão da UA, Moussa Faki Mahamat, e o comissário da UE para Cooperação Internacional e Desenvolvimento, Neven Mimica, anunciaram em Addis Abeba a assinatura do convênio, cujo plano de ação disporá de 800 milhões de euros.

Segundo o comunicado oficial, o financiamento será utilizado para apoiar a gestão e os esforços da UA para promover a paz, a segurança e a estabilidade no continente, no marco da Arquitetura Africana de Paz e Segurança.

Este é uma meta louvavél na África e está em linha com as ações para silenciar as armas, disse Mahamat durante o anúncio do pacto.

Destacou a contribuição africana ao fundo de paz recentemente revigorado, 'que demonstra o compromisso dos africanos a ser proprietários das operações de paz e segurança no continente'.

A Europa continua sendo o primeiro sócio da África nas áreas de paz e segurança, uma prova disso é o Fundo para a Paz da África, que desde 2004 tem proporcionado 2,7 bilhões de euros destinados a apoiar a solução dos problemas africanos, manifestou por sua vez Mimica.

O fortalecimento das estruturas e mecanismos de prevenção, gestão e resolução de conflitos; os esforços para estabelecer um direito internacional humanitário, e o financiamento rápido para iniciativas de diplomacia preventiva, são algumas das frentes de trabalho incluídas no acordo.

Também apoiará a força Tarefa Conjunta Multilateral contra o Boko Haram, a Missão da UA na Somália, e a Força Conjunta G5 do Sahel, criada por Burkina Faso, Chade, Mali, Mauritânia e Níger para reforçar a cooperação regional e enfrentar desafios trans-fronteiriços.

http://www.patrialatina.com.br/acordo-uniao-africana-uniao-europeia-para-promover-a-paz-na-africa/