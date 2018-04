TCSB abre as portas às comemorações do 25 de Abril

No final do mês, A Escola da Noite e a programação do Teatro da Cerca de São Bernardo associam-se às comemorações do 25 de Abril em Coimbra, através de diversas iniciativas: o recital no Ateneu, o concerto do Coro APRe!, o filme escolhido pelo SOS Racismo e um especialíssimo "Sábado para a Infância", a pensar nos mais novos.

"Igualdade e serei livre" no Ateneu de Coimbra

Esta noite, naquela que já é uma tradição dentro da tradição, A Escola da Noite a Bonifrates apresentam em conjunto um recital na festa organizada pelo Ateneu de Coimbra. Pelas 00h30, logo após a "Queima do Fascismo", intérpretes das duas companhias lêem um conjunto de poemas a que deram o título "Igualdade e serei livre". O programa inclui ainda vários momentos musicais e estende-se pela madrugada, com a habitual sessão de "Canto Livre". A entrada é obviamente gratuita.

Sábado cheio no TCSB

A 28 de Abril, o Teatro da Cerca de São Bernardo tem propostas para todo o dia e para todas as idades. Logo de manhã, no âmbito dos "Sábados para a Infância no TCSB", decorre a iniciativa "Uma viagem à Casa das Memórias: divertir-se e aprender no Centro de Documentação 25 de Abril da UC", pensada para crianças entre os 6 e os 12 anos (e respectivas famílias). A partir da bilheteira do Teatro, vamos em visita às novas instalações deste singular e importantíssimo Centro de Documentação, agora sediado no Colégio da Graça, na Rua da Sofia. Lá dentro, responsáveis pelo Centro e um grupo de animadores/as dinamizarão com as crianças actividades lúdicas e pedagógicas que ajudarão a explicar a relevância da Revolução de Abril para a vida de todos nós.

A sessão dura cerca de uma hora e as inscrições, que podem ser feitas pelos contactos habituais do TCSB, custam 3 Euros (bilhete individual) ou 5 Euros (adulto+criança).

Durante a tarde, no Bar/Livraria do Teatro, a UMAR Coimbra organiza a conversa "Mulheres, do corpo à cidade: existência(s) e resistência(s)", associada à exposição com o mesmo título, na sequência de um projecto integrado na Semana Cultural da Universidade de Coimbra. Partindo da consciência de que, "historicamente, as cidades foram divididas em lugares 'para homens' e lugares 'para mulheres', acabando os homens por ocupar o espaço público e as mulheres restringidas ao espaço privado: a casa", a UMAR pretende reflectir sobre as formas como essa "casa-abrigo, sentida como protectora, que abriga e resguarda as mulheres e os seus corpos, se torna demasiadas vezes um lugar fechado que reprime, oprime e aprisiona essas mesmas mulheres, os seus corpos e as suas vidas". A entrada e a participação na conversa são livres.

À noite, na sala principal, o TCSB acolhe "Liberdade, liberdade!", concerto do Coro APRe! Coimbra. O Coro da Associação Aposentados, Pensionistas e Reformados vem ao Teatro comemorar o 25 de Abril com um espectáculo em que se intercalam temas musicais com poemas de José Saramago, José Gomes Ferreira e António Arnaut, entre outros. A entrada é livre.

"Décima terceira emenda"

No último dia do mês (30 de Abril, segunda-feira), por iniciativa do SOS Racismo Coimbra, é exibido o documentário de Ava DuVernay "Décima terceira emenda" ("13th"). Realizado em 2016, o filme aborda o sistema prisional e a discriminação racial nos Estados Unidos, debruçando-se sobre os efeitos da aplicação da "décima terceira emenda" à Constituição do país, que oficialmente decreta a abolição da escravatura e do trabalho forçado, "salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado".

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo