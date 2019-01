Posição das FARC sobre Venezuela

Um anônimo sujeito sem autoridade, legitimidade ou legalidade se autoproclama presidente de uma nação cujo povo, por maioria contundente, já havia dado seu veredito nas urnas por Maduro, em maio de 2018.

COMUNICADO

Os encarregados pelo atual governo dos Estados Unidos para projetar, organizar, financiar e dirigir a estratégia combinada em todos os campos contra o Presidente Nicolás Maduro e a Revolução Bolivariana creem que chegou o momento de lançar a ofensiva final para alcançar seu propósito de expulsar a Maduro e masacrar a Revolução.

Desde a Casa Branca, secundado por seus áulicos de turno, na contramão do respeito pelas normas que regem as relações entre Estados e Nações, o Sr. Trump trata de impor, "com todas as opções sobre a mesa", a Juan Guaidó, usurpadora figura por ele criada.

Que ninguém se equivoque. Na Venezuela está em marcha um golpe de Estado impulsado desde o exterior, que pode resultar num banho de sangue na República irmã e uma guerra civil de longo prazo, com inegáveis repercussões continentais.

Deixemos que os venezuelanos dirimam soberanamente suas diferenças.

Não à ingerência externa, não à intervenção militar, não ao bloqueio e às sanções econômicas.

Não permitamos que a lei da selva se imponha. Solidariedade e respaldo a Nicolás Maduro, legítimo e indiscutível Presidente, solidariedade e respaldo à Revolução Bolivariana.

CONSELHO POLÍTICO NACIONAL

FORÇA ALTERNATIVA REVOLUCIONÁRIA DO COMUM FARC.

Bogotá, 24 de janeiro de 2019

Tradução > Joaquim Lisboa N