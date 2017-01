Verdes promovem Jornadas Parlamentares focadas em Almaraz

O Grupo Parlamentar Os Verdes dedica as suas Jornadas Parlamentares, da presente sessão legislativa, ao tema da ameaça e riscos decorrentes da Central Nuclear de Almaraz.

Ouvir e debater os riscos que a Central Nuclear de Almaraz representa para Portugal, nomeadamente para as populações e para os territórios localizados na raia e na zona ribeirinha do Tejo, e a forma como estamos preparados para enfrentar esta ameaça, é o objetivo das Jornadas Parlamentares.

Programa das Jornadas Parlamentares:

30 de Janeiro - Castelo Branco

11.00H - Reunião com Administração da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco ( Av. Pedro Alvares Cabral)

12.30H - Conferência de Imprensa junto ao Mercado de Castelo Branco (Avenida 1º de Maio, 1º andar)

14.30H - Reunião e visita às Instalações do Comando Distrital de Operações de Socorro - (CDOS, Praça Nercab)

16.00H - Reunião com os Bombeiros Voluntários de Castelo Branco

17.00H - Contacto com Unidade Hoteleira Vila Portuguesa - Casa de Campo (Rua das Pesqueiras, Nº25, Vila Velha de Ródão)

17.30H - Viagem de Barco entre Vila Velha de Ródão e Barragem do Fratel

18.30H - Distrito de Portalegre - Conversa com pescadores do Rio Tejo na sede da Junta de Freguesia de Santana (Aldeia do Arneiro, Nisa)

31 de Janeiro - Portalegre

09.00H - Reunião com a Direção do Agrupamento de Escolas de Nisa e debate com alunos.

11.00H - Visita ao Centro de Formação da Guarda Nacional Republicana de Portalegre ( Avenida George Robinson, 1)

14.00H - Audição Pública Descentralizada sobre a Central Nuclear de Almaraz, no Auditório da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (Praça da República, nº 23-25)

17.00H - Conferência de Imprensa para apresentação das conclusões das Jornadas Parlamentares (Auditório da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais.

O Grupo Parlamentar Os Verdes