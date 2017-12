Governo uruguaio propõe criar Universidade da Educação

Montevideo, (Prensa Latina) O governo uruguaio enviou ao Parlamento um projeto de lei para criar a Universidade da Educação, que terá por objetivo fomentar a formação nesse nível de profissionais da educação, informou hoje uma fonte oficial.

Este novo centro de caráter público terá uma estrutura dirigida do fundamental ao desenvolvimento das funções através do ensino, investigação e da extensão.

A universidade, se aprovada, concederá títulos universitários de grau e pós graduação em educação, simultaneamente que promoverá a criação de uma pessoa jurídica pública como entidade autônomo.

Do mesmo modo, contribuirá para uma educação nacional de qualidade e igualdade de oportunidades, indicou a Secretaria de Comunicação Institucional da Presidência.

Este alto centro de estudos resultará na chave para as mudanças no sistema educativo que permitam melhorar os níveis de qualidade e equidade no estudante, essencial para o desenvolvimento do país, segundo o documento assinado pelo presidente Tabaré Vázquez.

A universidade contribuirá na formação de licenciados nas categorias de professores, professores da primeira infância, professores técnicos, educador social e professor, entre outras titulações requeridas pelo Sistema Nacional de Ensino.

Os títulos de pós graduação serão baseados na especialização, mestrado e doutorado, e poderá oferecer, também, formações terciárias não universitárias no campo da educação, bem como outorgar os certificados e títulos correspondentes, assinalou a fonte.

