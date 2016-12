Irã espera que Trump respeite acordo nuclear

Na quarta-feira (09), o presidente da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do parlamento iraniano Alaeddin Boroujerdi manifestou a esperança de que o presidente eleito Donald Trump respeite o acordo sobre o programa nuclear iraniano.

"Existe uma diferença entre Trump durante as eleições e Trump no cargo do presidente norte-americano, nós aguardamos para ver qual será a política de Trump em relação à região e ao mundo islâmico", informou Boroujerdi citado pela Sputnik Árabe.

Segundo ele, "o governo americano prometeu cumprir o acordo nuclear, e seria natural que o novo presidente respeitasse as decisões internacionais". Entretanto, Boroujerdi destacou que "a vitória de Trump demonstra a reação do povo americano aos adeptos de guerras que provocaram a morte de milhares de americanos e gastos de milhões de dólares pelos EUA".

Na opinião de Boroujerdi, se a política de Trump no cargo de presidente continuar a mesma que ele definiu na sua campanha eleitoral, "haverá necessidade de acabar com a agressão saudita no Iêmen e pelo menos parar de armar a Arábia Saudita".