Presidente cubano conclui visita a São Petersburgo

São Petersburgo, Rússia, 28 out (Prensa Latina) O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, concluiu hoje sua estadia nesta cidade do norte como parte de uma visita de trabalho a este país, onde amanhã se reunirá com seu presidente russo, Vladimir Putin.

O chefe da Comissão de Relações Exteriores do Governo de São Petersburgo, Evgueni Grogoriev, se des no aeroporto de Pulkovo







Pouco antes de partir rumo a Moscou, o presidente visitou o Museu da Defesa de Leningrado, onde recebeu explicações sobre o feito do povo soviético durante os 900 dias do cerco a esta cidade heroica.







De acordo com a expoente do museu, em tempos difíceis do cerco repartia-se uma ração diária de 250 gramas de pão para os adultos e 125 para as crianças.







Ao concluir sua visita a esse lugar histórico, onde conheceu a composição do interior de um refúgio, que conta com uma pequena escola, e reproduções de palcos reais de guerra na defesa desta cidade na Grande Guerra Patriótica (1941-1945).







O dia também incluiu encontros com a direção do governo e o parlamento de São Petersburgo e uma visita ao museu de Fabergé, onde se guardam nove dos 69 ovos de Pácoa esculpidos pelo famoso joalheiro russo Pavel Carl Fabergé.







