Brasil: com medo de ser infeliz

José R. Bessa Freire. Diário do Amazonas, Em: 27 de Outubro de 2018

Tags: ditadura; eleição; Brasil presidente democracia

"Qui a un bon cou a peur" (Joseph Au-delà de la Mer Davantage)

- Quem tem pescoço francês tem medo. Da guilhotina, bien sûr.

Essa é uma das conclusões de Jean Delumeau em sua "História do medo no ocidente, 1300-1800", escrita na época em que era professor de História das Mentalidades no Collège de France. Sua obra, conhecida no Brasil a partir de 1977 quando ministrou aulas na USP, foi resenhada por Joseph Davantage, celebridade municipal do bairro de Aparecida, em Manaus, onde nasceu. "Posto que pessoas de qualquer nacionalidade têm pescoço em francês, o medo é universal", deduziu o cronista em sua coluna "Voici pour toi" ou "Va te faire foutre" na versão certeira de Charlie Hebdo.

Cada vez que meu pescoço francês fica apertadinho, como agora, consulto este livro que me ajuda a administrar os temores que me afligem. Confesso que, aos 71 anos, estou morrendo de medo de ser infeliz, receoso do que as urnas vão falar neste domingo, quando milhões de eleitores definirão os destinos do Brasil. Olho ao meu redor e vejo que se trata de um sentimento compartilhado. Amedrontados estão minhas alunas e alunos, colegas, familiares, mulheres, negros, índios, gays, militantes dos movimentos sociais, ameaçados por um candidato que nos insulta, nos agride e considera protestos pacíficos como "ativismo de terroristas que devem ser banidos do país". http://www.taquiprati.com.br/cronica/1421-brasil-com-medo-de-ser-infeliz