Relação de senador com o líder armado gera polêmica no Haiti

Porto Príncipe, (Prensa Latina) O ativista pelos direitos humanos Pierre Esperance pôs hoje em dúvida que os parlamentares sancionem o senador Garcia Delva, por sua relação com um dos criminosos mais procurados do Haiti.

Segundo o líder da Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, os membros do parlamento apoiam os chefes de grupos armados, que constantemente cometem atos de violência contra a população.

Nesta terça-feira, a comissão de Segurança e Justiça da Câmara Alta revelou que Delva manteve umas 24 conversas telefônicas com o perigoso bandido Arnel Joseph, por quem a polícia oferece uns dois milhões de gourdes (para perto de 25 mil dólares), a quem colaborar com sua identificação e captura.

O senador declarou que não viu a necessidade de colaborar com as autoridades policiais, e não mantém nenhuma relação com este corpo, também qualificou como um 'teatro' que as forças da ordem estejam por trás da pista do chefe de banda, pois 'todo mundo sabe onde está Arnel'.

No entanto, desde o ano passado o bandido está acusado de aterrorizar à população da Cidade de Deus na capital, bem como promover a violência, cometer assassinatos e roubar caminhões de mercadoria.

No início de abril, a polícia junto com efetivos das Nações Unidas montaram uma operação em Marchand Dessalines, no departamento Artibonite, onde agora se refugia Arnel, que concluiu com a morte de dois agentes e veículos estatais queimados.

Para o pastor Edouard Paultre, o Senado não deve encobrir o caso que relaciona a um representante da população com um líder de quadrilha, e deve aproveitar esta oportunidade para se isentar e sancionar o legislador, depois de que as acusações da Comissão de Justiça sejam verificadas.

http://www.patrialatina.com.br/relacao-de-senador-com-o-lider-armado-gera-polemica-no-haiti/