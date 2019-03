Candidata de Os Verdes ao Parlamento Europeu na Lista da CDU Participa da manifestação da Interjovem

Amanhã, dia 28 de março, a candidata do PEV ao Parlamento Europeu, na lista da CDU, Mariana Silva, estará presente na Manifestação da Interjovem - "Temos direitos Queremos estabilidade" - que ocorrerá em Lisboa, a partir do Rossio, com desfile até à Assembleia da República, com início a partir das 15 horas.

A candidata do PEV integrará o desfile próximo das instalações do Parque de Estacionamento, sito na Calçada do Combro.

O Partido Ecologista "Os Verdes"