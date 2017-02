Proteção civil inspira exposição no Dolce Vita Tejo

Desenho de Margarida Baptista

Lisboa, 24 de fevereiro de 2017 - O Dolce Vita Tejo inaugura, no dia 1 de março, às 15h00 "Resiliência Artística", uma exposição de pintura e ilustrações inédita subordinada ao tema da proteção civil. A convite da Proteção Civil da Amadora, jovens e adultos com deficiência intelectual da Fundação AFID Diferença da Associação Nacional de Famílias para a Integração de Pessoa Deficiente (AFID) apresentam um conjunto de trabalhos inspirados em quatro temas, a prevenção de incêndios, a segurança rodoviária, a prevenção de sismos e primeiros socorros. Os trabalhos, que vão estar expostos durante todo o mês de março, no Piso 1 do Dolce Vita Tejo, são baseados nas visitas que os artistas fizeram a algumas instituições do concelho, como os Bombeiros Voluntários da Amadora, a PSP, a Proteção Civil e a Cruz Vermelha.

A inauguração da exposição conta com a presença da Presidente da Câmara Municipal da Amadora, Carla Tavares, do Presidente da Fundação AFID, Domingos Rosa e o diretor do Centro Comercial Dolce Vita Tejo, Roberto Xavier.

"Resiliência Artística" insere-se no âmbito das comemorações do mês da proteção civil. Além desta exposição, o Dolce Vita Tejo organiza ainda, em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, no dia 11 de março, uma mostra de veículos de suporte de vida. Na ocasião será montado um posto médico e tendas de abrigo onde serão feitas demonstrações de técnicas de socorrismo. Por fim, no dia 26 de março, a praça central do Dolce Vita Tejo vai ser palco de uma competição de resgate entre bombeiros. Nesta prova de obstáculos, conhecida como Fire Fighters - Rescue Competition, o público poderá assistir à perícia e profissionalismo dos soldados da paz.

Ao associar-se às atividades do mês da proteção civil, o Dolce Vita Tejo abre as suas portas a iniciativas que contribuem para melhorar a segurança e o bem-estar da comunidade em que se insere, assumindo-se como um espaço que cria uma nova centralidade na região de Lisboa. Por isso, o Dolce Vita Tejo convida a população a conhecer os trabalhos dos artistas da AFID e a participar nas restantes atividades agendadas no âmbito do mês da proteção civil.

Sobre o Dolce Vita Tejo

O Dolce Vita Tejo, Centro Comercial sob a gestão da PRAGMA Management, foi inaugurado em maio de 2009 e disponibiliza cerca de 280 lojas, distribuídas por 2 pisos e 104 mil metros quadrados. Possui um parque de estacionamento coberto e gratuito.

Adquirido no início de 2015 pelo Eurofund Investments, o Dolce Vita Tejo está a implementar o inovador conceito de "shopping resort" que transforma o Centro num destino de lazer e entretenimento ao reinventar a experiência de visita através da criação de espaços cada vez mais acolhedores e da disponibilização de atividades culturais, desportivas e de ócio para as famílias.

O Dolce Vita Tejo possui na Praça Central exterior um dos maiores ecrãs permanentes da Europa, com 130m2 e tecnologia de última geração, colocando-o no roteiro dos melhores espaços da grande Lisboa para assistir a transmissões em direto e todo tipo de programação multimédia.

Integra a KidZania, parque temático lúdico e educativo único em Portugal onde "as crianças podem brincar aos adultos", experimentando mais de 60 profissões, e a primeira LEGO® Fun Factory do país, espaço gratuito que permite viver a magia do mundo LEGO®.

Disponibiliza um acolhedor Balcão de Atendimento, área de lazer com imprensa diária gratuita, work hub com acesso internet gratuito e um Espaço Solidário para apoiar ONGs e IPSS.

O Dolce Vita Tejo possui um hipermercado Jumbo e marcas de referência como Primark, Zara, H&M, MANGO, El Corte Inglés Oportunidades, Worten ou Holmes Place, além de 11 salas de cinema UCI.

No centro de 6 municípios (Amadora, Lisboa, Loures, Sintra, Oeiras, Odivelas), e com acessos privilegiados, o Dolce Vita Tejo é um destino familiar de excelência para compras, lazer e entretenimento.