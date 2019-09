União Européia procura maior conectividade com a Ásia

Bruxelas, 27 Set (Prensa latina) A União Européia (UE) procura fomentar vínculos estratégicos com a Ásia durante um foro que se realiza hoje nesta capital com a participação de 52 países.

A conectividade dentro da UE e com o resto do mundo é ainda mais necessária à medida que vivemos em um mundo no qual a interdependência econômica entre as diferentes regiões é a cada vez mais estreita e que todos enfrentamos os mesmos desafios, já seja mudança climática, digital ou tecnológico, afirmou do presidente da Comissão Européia, Jean-Claude Juncker.







Este e o premiê japonês, Shinzo Abe, assinaram uma associação para uma conectividade sustentável e uma infraestrutura de qualidade, de acordo com o órgão executivo da UE.







O foro celebra-se durante todo o dia com diferentes painéis de membros de governos, instituições financeiras européias e internacionais e atores do setor privado.







Os premiês da Finlândia e da Croácia, Antti Rinne e Andrej Plenkovic, participarão na sessão de clausura, moderada pelo presidente emérito do Conselho Europeu Herman Vão Rompuy.







