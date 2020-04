Cuba enviou quase 1.500 médicos em frente ao Covid-19 no mundo

Havana, 27 de abril (Prensa Latina) Nas últimas semanas, 1.450 especialistas cubanos em saúde viajaram a vários países para contribuir com o confronto entre o Covid-19, uma pandemia que hoje afeta a grande maioria dos países.

Eles são membros do contingente de Henry Reeve, criado em 2005 pelo líder histórico de Cuba, Fidel Castro, para enfrentar situações de desastres e epidemias, como a do novo coronavírus.



Os quase 1.500 médicos e graduados em enfermagem compõem as 22 brigadas de saúde enviadas por Havana a pedido de governos de várias latitudes para ajudar a combater a doença.



A brigada itinerante mais recente chegou à África do Sul no dia anterior, composta por 217 profissionais.



Em Cuba, são considerados embaixadores da saúde e atualmente são implantados em mais de vinte países da Europa, América Latina e Caribe, África e Oriente Médio.



