Evo Morales recorda aniversário e legado de Simón Bolívar

La Paz (Prensa Latina) O presidente boliviano, Evo Morales, recordou nesta segunda-feira (24) o aniversário e o legado do Libertador Simón Bolívar em sua luta pela emancipação sul americana frente a Espanha.

'Rendemos-lhe homenagem ao grande Libertador Simón Bolívar, sua vida, um depoimento de patriotismo, amor pela liberdade e luta antiimperialista', escreveu o mandatário da nação andino-amazônica em sua conta em Twitter @evoespueblo.

Simón José Antonio da Santísima Trinidad Bolívar e Palácios nasceu em Caracas em um dia como o de hoje em 1783.

Morales disse em outro tuit: No dia 24 de julho de 1783 nasce o Libertador Simón Bolívar, um das personagens mais importantes da emancipação sul americana frente a Espanha.

Assim mesmo, destacou que 'junto com as rebeliões indígenas dos antepassados ajudou a inspirar e especificar definitivamente a libertação da Pátria Grande.

'Bolívia, Colômbia, Equador, Panamá, Venezuela e Peru, hoje recordamos suas grandes batalhas e seus profundos pensamentos de libertação', realçou o chefe de Estado boliviano na mesma rede social.

Bolívar liderou importantes campanhas militares para conseguir a independência da Venezuela, Colômbia e Equador. Seus combates em Junín e Ayacucho (1824) significaram a queda do antigo Virreinato e a independência do Peru.

A batalha de Ayacucho ocorreu no dia 9 de dezembro de 1824 na Pampa de Quinua, departamento do mesmo nome no Peru na qual participaram Simón Bolívar e José Antonio de Sucre.

A ação terminou com a vitória e a assinatura da capitulação de Ayacucho na qual se reconhecia a independência do Peru e o fim definitivo do domínio administrativo espanhol na América do Sul.

Com a união dos povos, seu sonho era criar uma Pátria Grande, forte, digna e soberana para enfrentar qualquer pretensão imperialista, assinalou Evo Morales.

