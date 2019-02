Venezuela, Bernie Sanders: "Maduro não é um ditador, eu não reconheço Guaido"

O expoente do candidato da esquerda às primárias do partido democrata americano afirma que toda decisão é prerrogativa do povo venezuelano



Bernie Sanders, um candidato nas primárias do Partido Democrata dos EUA se recusa a chamar ditador Nicolas Maduro e reconhecer o Presidente Nacional de montar, Juan Gauidò como presidente legítimo da Venezuela como fez Donald Trump imediatamente após a proclamação do expoente de auto 'oposição.

Em uma entrevista há poucos dias a Univision, emissora de língua espanhola, Sanders Perguntado se Maduro considera um ditador e se ele deveria renunciar respondeu sem rodeios: "Esta é uma decisão que tem de tomar o povo venezuelano, deve haver eleições livres e justas - disse - mas o que não deve acontecer é que os EUA usar a força militar para intervir novamente, como fizeram no passado na América Latina, que é o Chile, Brasil, República Dominicana e Guatemala " Quando perguntado se ele considera Guaido o líder legítimo do país, Sanders explicitamente respondeu "não".

http://www.patrialatina.com.br/venezuela-bernie-sanders-maduro-nao-e-um-ditador-eu-nao-reconheco-guaido/