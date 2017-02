Nutricionista dá dicas para ter disposição para curtir os dias de folia

Segundo Waleska Silveira, intercalar água com bebidas alcoólicas é fundamental para quem for beber cerveja ou outros líquidos com álcool

Os dias de carnaval são, para muitos, os mais esperados do ano. E ninguém quer deixar de curtir esses dias por falta de disposição ou devido a uma intoxicação alimentar. Se alimentar bem é fundamental para aguentar a maratona de blocos e estar bem durante a folia.

A nutricionista Waleska Silveira conta que a principal estratégia é hidratação de qualidade, beber muita água, água de coco e suco de fruta natural. "Principalmente para que não abre mão da cervejinha, é muito importante intercalar com água", explica a profissional da saúde.

E segunda Waleska, a primeira refeição tem que ter qualidade: "Fazer um bom café na manhã, com ovos, frutas e produtos integrais é essencial para repor as reservas do corpo e manter o pique durante o dia".

Não mudar a alimentação durante os dias de carnaval é outro fator importante. Por isso se você janta todos os dias uma refeição normal trocar por hambúrgueres ou outros lanches pode fazer mal. "Se for possível, faça todas as refeições que já possui hábito para o corpo não estranhar, fazendo um almoço bem colorido com salada, verduras verde-escuras, carne sem gordura, e batata doce ou arroz integral, mas caso não tenha como, leve na bolsa: castanhas, frutas e barras de proteína e barra de cereal com fibras", sugere Waleska.

A nutricionista também indica evitar alimentos gordurosos. "Fuja dos lanches com molhos caseiros, tipo maionese, frutos do mar vendidos em praia e comidas gordurosas", finaliza.

Foto Divulgação

Thiago Freitas