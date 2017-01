Alegações de defesa no terceiro dia do julgamento de Gdeim Izik e adiamento para 13 de Março

Hoje 25 de janeiro foi o terceiro dia da segunda sessão do julgamento dos prisioneiros políticos saharar do grupo Gdeim Izik.

A sessão de hoje, como nos dois dias anteriores, focou-se em questões de forma sem ter ainda abordado o conteúdo do processo.

Salé (Rabat) 25 de janeiro de 2017

A defesa de prisioneiros apresentou vários argumentos, incluindo a moção pedindo a transferência do julgamento para o Tribunal de El Aaiun Penal, já que por ser extraterritorial, o Tribunal de Sale não é competente para julgar saharauis nem os alguns eventos ocorridos no Sahara Ocidental, esta alegação foi rejeitada.

A defesa também solicitou a presença de várias testemunhas, o que foi aceito parcialmente admitindo apenas alguns deles.

Além disso, o advogado de defesa, Abu Khaled, Buzeid Lehmad e Meisur, que suprimir a ata da polícia judiciária marroquina, uma vez que, como foi mostrado, as confissões dos presos foram obtidas sob tortura e não foi respeitado o tempo de custódia, de modo que eles pedem a anulação de tais confissões.

Da mesma forma, foi solicitado um exame médico forense de todos os prisioneiros. Esta aplicação foi aceite e foi anunciada a equipe médica que irá realizar os testes, a equipe será composta por um psicólogo, um ortopt e o diretor forense do hospital de Rabat.

Depois de se ausentar para deliberar o tribunal decidiu suspender o julgamento até o próximo 13 de março, depois do qual a defesa pediu a liberdade condicional dos presos até o dia do julgamento, este pedido também foi rejeitado pelo tribunal.

A situação fora do tribunal permanece tensa com ataques pelas "hordas de capangas" contratados pelo regime marroquino sobre os numerosos saharauis que expressam o seu apoio aos presos políticos saharuais, exigindo a sua liberdade e o direito do Sahara ocidental à autodeterminação.

Segundo informações da Equipe de mídia responsável pela cobertura do julgamento, atacaram a saharaui Aafaf Husseini Mohamed Fadel, que perdeu a consciencia. Também relata que as autoridades marroquinas têm impedido a entrada ao julgamento dos irmãos de Ahmed Sbaai e Abdallahi Abhah e do tio de Mohamed Bani, apesar de ter assistido as duas sessões anteriores.

