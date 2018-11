Alí Rodríguez, um revolucionário consequente

Escrito por Conselho Político Nacional

De La Habana, Cuba, recebemos a infausta notícia do desaparecimento físico de Alí Rodríguez Araque, digno representante venezuelano do ser revolucionário consequente.

Foi guerrilheiro nos anos 60s, conhecido como o comandante Fausto, também um dos Fundadores e Dirigente do Partido Pátria Para Todos, político e intelectual de estatura, homem probo e camarada leal.

Desde o início da Revolução Bolivariana encabeçada pelo Comandante Hugo Chávez Frías ocupou cargos de alta responsabilidade dentro do governo e do Estado. Como presidente da OPEP lhe correspondeu o relançamento da referida organização para fazer valer os preços internacionais do petróleo acima das manipulações dos países capitalistas altamente desenvolvidos. Ademais, foi ministro de Finanças e Eletricidade.

Como secretário-geral da UNASUL e embaixador em Cuba seguiu com esmero os Diálogos em Havana, entre o Governo de Juan Manuel Santos e a antiga guerrilha das FARC-EP, sempre disposto a contribuir, com sua sabedoria e experiência para a solução política e a paz para a Colômbia e para o continente.

Nossa voz de solidariedade com o Povo Venezuelano, com o presidente Maduro, o Governo Bolivariano, o Partido Pátria Para Todos, para sua senhora esposa, seus filhos, familiares, camaradas e amigos.

A tocha de sua vida e exemplo não se apagarão jamais. Paz em sua tumba e honra eterna à sua memória.

CONSELHO POLÍTICO NACIONAL

FORÇA ALTERNATIVA REVOLUCIONÁRIA DO COMUM

Bogotá D.C., 20 de novembro de 2018

Tradução > Joaquim Lisboa Neto