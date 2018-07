Turquia chama Israel de 'Estado de terror' após violência em Gaza

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan qualificou Israel como "Estado de terror" após suas ações violentas na Faixa de Gaza.

De acordo com o presidente turco, Israel se mostrou como um Estado terrorista ao atacar os palestinos com tanques e artilharia.

A nova lei do "Estado nacional" que recentemente entrou em vigor aprova ações ilegais, opressão e mostra que Israel é o país mais sionista, fascista e racista, afirmou o presidente, adicionando que o espírito de Hitler ressurgiu entre alguns representantes da administração israelense.

"Essas medidas mostram, sem a menor margem de dúvida, que Israel é o país mais sionista, fascista e racista no mundo", declarou no discurso perante o parlamento.

Nas palavras de Erdogan, "a nova lei israelense tem por objetivo continuar oprimindo e isolando os palestinos".

Ao mesmo tempo, o líder turco afirmou que Ancara continuará as operações de segurança ao longo das suas próprias fronteiras até que os terroristas sejam removidos, adicionando que ninguém tem o direito de criticar a nova lei antiterrorista da Turquia.Em 18 de julho, a Turquia suspendeu o estado de emergência que estava em vigor há dois anos, desde a tentativa fracassada de golpe no país em 2016. O secretário de imprensa do presidente turco, Ibrahim Kalin, anunciou a decisão, mas alertou que o estado de emergência poderia ser reintroduzido se surgisse uma nova ameaça terrorista.

http://www.iranews.com.br/turquia-chama-israel-de-estado-de-terror-apos-violencia-em-gaza/

Foto By Fars News Agency - https://www.farsnews.com/photo/13970225000580/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69833225