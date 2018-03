Poema da Mártir Afegã Meena: Jamais Regressarei

Em 2018 cumprem-se 31 anos do martírio da líder afegã Meena Keshwar Kamal (27 de fevereiro de 1956 - 4 de fevereiro de 1987) , assasinada pelos misóginos senhores da guerra, .fundamentalistas locais. Pravda Brasil traduz, com exclusividade ao português, um dos poemas mais célebres escritos por Meena em 1981 originalmente publicado em persa, em meio ao profundo drama no exílio em solo paquistanês.

Meena fundou a Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão (RAWA, na sigla em inglês), servindo hoje como exemplo e profunda insiparação aos afegãos libertários, que tentam se livrar das garras crueis do Taliban, dos próprios senhores da guerra, da ocupação estadunidense e do recém-surgido Estado Islamita em solo afegão. Um exército de poucas mulheres contra quatro impiedosos inimigos.

Jamais Regressarei



Sou a mulher que despertou

Levantei-me, e me tornei uma tempestade através das cinzas dos meus filhos queimados

Levantei-me dos riachos de sangue do meu irmão

A ira da minha nação me fortaleceu

Minhas aldeias arruinadas e queimadas me enchem de ódio contra o inimigo,

Sou a mulher que despertou

Encontrei meu caminho, e jamais regressarei.

Abri as portas fechadas da ignorância

Eu disse adeus a todas as pulseiras de ouro

Oh, compatriota, não sou mais o que era

Sou a mulher que despertou

Encontrei meu caminho, e jamais regressarei .

Vi crianças descalças, perdidas e sem teto

Vi noivas com mãos de henna e roupas de luto

Vi paredes gigantes das prisões engolirem a liberdade em seu voraz estômago

Renasci entre epopeias de resistência e coragem

Aprendi a canção da liberdade no último suspiro, nas ondas de sangue e na vitória

Oh, compatriota, oh, irmão, não me considere mais frágil e incapaz

Com toda a força, estou com você no caminho da libertação da minha pátria.

Minha voz tem se mesclado à de milhares de mulheres que se levantaram

Meus punhos estão cerrados com os punhos de milhares de compatriotas

Junto com você, subi rumo ao caminho da minha nação

Para romper todos esses sofrimentos, todos esses grilhões da escravidão,

Oh, compatriota, oh, irmão, não sou o que era

Sou a mulher que acordou

Encontrei meu caminho, e jamais regressarei.

Preparado por Edu Montesanti