Cristina Kirchner encerra sua campanha ao Senado em ato com 100 mil pessoas

Cristina Kirchner concorre a uma cadeira do Senado argentino.

A ex-presidente Cristina Kirchner encerrou sua campanha ao Senado argentino com um ato acompanhado por 100 mil pessoas no estádio de futebol do Racing, localizado em Avellaneda, na grande Buenos Aires, nesta terça-feira (17).

As pesquisas indicam que a presidente entre 2007 e 2015 deve ser eleita, mas ela pode não ser a mais votada da província de Buenos Aires. Três cadeiras estão em jogo.As eleições irão ocorrer no domingo, dia 22, e marcam uma importante data para os opositores do presidente Mauricio Macri, que busca consolidar sua posição.

