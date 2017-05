Celebração do Dia da Cultura e da Educação Búlgaras e da Escrita Eslava

Como todos os anos, no próximo dia 24 de maio, pelas 17h00, na sala 5.2 da Fac de Letras da Universidade de Lisboa, celebraremos o Dia da Cultura e da Educação Búlgaras e da Escrita eslava, com a presença do Sr. Embaixador da Bulgária.

No dia 24 de maio todos os búlgaros e os povos eslavos vivem a magia das letras "que falam", as do alfabeto glagolítico, criado pelos dois santos irmãos Cirilo e Metódio no ano 855.

Nos finais do seculo IX, santo Clemente de Ohrida e os seus discípulos conceberam o alfabeto cirílico (chamado assim em honra ao santo Cirilo), mais acessível do que o glagolítico e mais parecido aos alfabetos europeus já existentes. Estes dois alfabetos deram a origem a primeira língua eslava escrita, o búlgaro antigo (eslavónico eclesiástico). Começou uma intensa vida cultural e religiosa que estimulou o processo de cristianização dos países da Europa do Sudeste e mais tarde o da Rússia. Nasceu a "Eslávia Ortodoxa".

A.Sobral