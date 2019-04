FARC condena os nove atentados terroristas executados em Sri Lanka

Desde Colômbia, América do Sul, a Força Alternativa Revolucionária do Comum, FARC, rechaça e condena os nove atentados terroristas executados com aparente e injustificável motivação religiosa, em Sri Lanka.

Segundo informações de imprensa, morreram 290 cidadãos desse país, também alguns estrangeiros perderam a vida e aproximadamente 500 ficaram feridos.

Nos preocupa a situação do povo de Sri Lanka. Dizemos isso porque nossa experiência confirma que, apesar das dificuldades existentes, o povo colombiano não quer que haja mais guerra entre os filhos de uma mesma Pátria. Por isso, apoia a solução do conflito interno mediante o cumprimento do Acordo Final firmado no ano de 2016 em Havana, Cuba, entre a Guerrilha das FARC-EP e o Estado Colombiano. Outra Colômbia em paz e com justiça social é possível. Com certeza, isso mesmo querem e pedem os povos em cujos países existem os conflitos internos.

Com sinceros sentimentos de solidariedade com o povo de Sri Lanka

Atentamente,

Conselho Político Nacional

Partido Força Alternativa Revolucionária do Comum-FARC

Bogotá, 23 de abril de 2019

Tradução > Joaquim Lisboa Neto