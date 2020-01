La Torre: cultura e tradição à mesa em Cuba

Por Adis Marlén Morera



Havana, 23 jan (Prensa Latina) O restaurante La Torre, localizado no simbólico edifício Focsa, reabriu suas portas após dois anos de reparos como parte das ações que o governo cubano está promovendo para celebrar os 500 anos de Havana.

Com um desing completamente renovado, mas sem trair o estilo que o caracterizou inicialmente, oferece ao visitante uma experiência luxuosa.



Localizado no 33o andar e com uma altura de 121 metros acima do nível do mar, destaca-se como uma das atrações gastronômicas onde convergem história, tradição e bom gosto.



Katy Criado, administradora do local, explicou que a reforma incluía tudo, desde móveis a talheres. Foi um processo cansativo de reparo, mas estamos contentes com o resultado, afirmou.



Além do bar e restaurante, o complexo possui uma adega, espaço para fumantes e umidificadores, com dois salões privados, El Atardecer e El Anochecer, com capacidade para quatro e seis pessoas, respectivamente.



Outros serviços especializados em vinhos, rum e tabaco, ofertas especiais, catering, loja de souvenir, entre outros, também são oferecidos.



O plano futuro planeja permitir que o 34o andar crie um restaurante com um conceito diferente ao que funciona atualmente.



Sem dúvida, uma de suas maiores atrações é a vista que oferece. Contemplar nossa Havana antiga e ao mesmo tempo reformada, um mar agitado ou calmo, é uma experiência inigualável.



La Torre dos anos 50 do século passado mostra hoje suas melhores galas para um público que busca por trás de cada tradição culinária algo que motive e surpreenda.



rgh/amm/rob/mm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=28746&SEO=la-torre-cultura-e-tradicao-a-mesa-em-cuba