Reino Unido envia ajuda humanitária a terroristas na Síria

Pars Today- A intenção do governo britânico de fornecer ajuda à província de Idlib, onde os terroristas foram liquidados, indica sua falta de vontade para ajudar os refugiados que regressam à Síria e participar na reconstrução de todo o país, disse o secretário de imprensa da Embaixada da Rússia em Londres.

As autoridades britânicas anunciaram estes dias que pretendem ajudar a província de Idlib, onde, segundo eles, encontraram refúgio para quase três milhões de pessoas, "muitas das quais tiveram que se mudar em numerosas ocasiões"; informou a agência de notícias russa Sputnik. "É demonstrativo de que o governo conservador corre para gastar o dinheiro dos contribuintes precisamente em esta região e, ao mesmo tempo se recusa teimosamente a participar mesmo que de alguma forma na prestação de assistência humanitária a toda a Síria e refugiados regressam às suas casas", disse ele.

Lembre-se também que mais de 90% do território sírio é liberado dos terroristas, o diplomata disse que não se pode deixar de lamentar o comportamento do governo britânico também revelou que a Embaixada da Rússia está a seguir de perto a quem e com qual finalidade Londres planeja ajudar a Idlib, "uma província no noroeste da Síria que se tornou um refúgio para extremistas, especialmente os grupos Nusra e Daesh [ambos proibidos na Rússia], categorizados como terroristas pela ONU, onde dezenas de milhares de pessoas se concentravam de terroristas que atacam diariamente as posições das tropas do governo sírio e a base russa de Hamaimim, e lutam entre si forçando os civis a fugirem para salvar suas vidas ", acrescentou.

http://www.iranews.com.br/reino-unido-envia-ajuda-humanitaria-terroristas-na-siria/